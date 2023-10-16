衞冕首擊合演入球騷 冠忠南區東方和氣收場

昨日「賽馬會菁英盃」尾場，冠忠南區展開衞冕之旅，分組賽首仗迎戰東方。最終南區憑佐佐木周及川瀨浩太各建一功，以2比2逼和對手，各得1分。

伍瑋謙復出為南區把守最後一關，基斯及黎格爾組成雙防中，Ｕ22球員陳傲軒和趙聡悟支援箭頭史提芬彭利拿。東方是役由巴科爾掛帥，柳志成與黃浩然扼守中路，並起用鍾凱文、吳宇㬢、黃皓雋及馬希偉4位Ｕ22球員。

開賽僅3分鐘，巴科爾接應傳中銅頭一搖，被伍瑋謙擋出底線，惟其後角球攻勢未能把握之餘，更被南區策動反擊，佐佐木周第一腳雖被鍾凱文拍到，但他隨即補中，南區5分鐘領先1比0。東方短時間內入兩球反超前，26分鐘，吳宇曦送入禁區，巴科爾接應射成1比1，3分鐘後，馬希偉禁區射破伍瑋謙十指關，半場末段南區再有壞消息，古安奴因傷由川瀨浩太入替，半場落後1比2。

楊正光：調動後形勢有改善 南區換邊後傾力反撲，59分鐘終有收穫，川瀨浩太接應佐佐木周罰球頂成2比2。其後戰況膠着，南區頻利用死球創造攻勢，不過未能威脅東方防線。79分鐘，後備入替的柏拔左路勁射，被伍瑋謙救出。兩隊餘下時間未再增添紀錄，踢成2比2完場。

南區衞冕第一擊未能全取3分，主教練楊正光認為雙方合演了一場刺激賽事，但坦言球隊開局演出一般，幸好經過調動後，形勢有所改善：「可能初段唔適應對手咁大壓逼力嘅防守，所以我哋上半場好難先組織到攻勢 ，好彩下半場調整之後，形勢明顯好咗，同對手都叫打到有來有往。」「光Sir」透露上半場傷出的古安奴，賽前已有微傷，之後會再檢查其傷勢。■圖／文：鄧文滔、林卓臻