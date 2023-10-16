卡朗開齋 鍾偉強入奠勝波 大埔反Cup港會

昨日「賽馬會菁英盃」續於小西灣運動場雙料娛樂，上演兩場A組賽事。頭場大埔憑卡朗攻入加盟後首個入球，加上鍾偉強下半場建功，以2比1反勝港會，全取3分。■圖、文：鄧文滔

大埔今場續由林志基把關，蔡立靖負責輸送彈藥，支援雷仙奴、鍾偉強及鄭子森攻堅；港會方面劉學銘鎮守中路，福保羅和里奧在前線爭取入球。雙賽初段試探為主，直到中段大埔攻勢漸多，16分鐘，卡朗送出直線，鍾偉強單刀射斜。大埔及港會隨後有謝臣和里奧傷出，分別由馮冠鳴及基奧入替。

莊文歷先開紀錄 形勢較為被動的港會，踢至36分鐘反而先開紀錄，福保羅大腳送前，莊文歷禁區內接應射成1比0，惟兩分鐘後大埔迅速扳平，卡朗接應角球頭槌破網，交出加盟後首個入球，半場各一平手。

易邊後大埔繼續施壓，52分鐘成功反超前，鍾偉強禁區內面對李俊諺的防守，轉身射成2比1。1分鐘後，雷仙奴推入禁區勁射，卻中楣底彈出。比賽後段港會本有扳平機會，惟劉學銘近門起腳越楣而去。港會之後不斷利用兩邊傳中製造攻勢，但未能攻破大埔血肉長城，大埔終險勝2比1，於小組全取3分。