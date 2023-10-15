「朱吳配」WTT阿曼挑戰賽奪冠

4強克服落後兩局劣勢

朱成竹上站與杜凱琹在蘭州取得女雙銅牌，今站換上吳詠琳同樣擦出火花，16強及8強先後淘汰法國及盧森堡組合，4強面對強敵黃怡樺／陳思羽，雙方爭持激烈，港隊一度陷入落後兩局劣勢，但「朱吳配」在壓力下愈戰愈勇，連追兩局扳平，決勝局與對手打到刁時，終以9比11、10比12、11比7、11比5及13比11險勝。至決賽遇上土耳其及塞爾維亞的跨國組合ALTINKAYA／TODOROVIC，「朱吳配」信心爆棚下贏11比5、11比6及11比4，獲得此站冠軍。