「朱吳配」WTT阿曼挑戰賽奪冠
香港乒隊再傳喜訊，朱成竹繼上周在世乒巡迴賽WTT蘭州站獲女雙季軍後，轉戰WTT阿曼挑戰賽，夥拍吳詠琳保持氣勢，4強擊敗中華台北組合黃怡樺/陳思羽闖入決賽，繼而在冠軍戰以直落3局輕取對手奪標。至於黃鎮廷則與何鈞傑合作，在男雙4強不敵德國組合，獲得季席。
4強克服落後兩局劣勢
朱成竹上站與杜凱琹在蘭州取得女雙銅牌，今站換上吳詠琳同樣擦出火花，16強及8強先後淘汰法國及盧森堡組合，4強面對強敵黃怡樺／陳思羽，雙方爭持激烈，港隊一度陷入落後兩局劣勢，但「朱吳配」在壓力下愈戰愈勇，連追兩局扳平，決勝局與對手打到刁時，終以9比11、10比12、11比7、11比5及13比11險勝。至決賽遇上土耳其及塞爾維亞的跨國組合ALTINKAYA／TODOROVIC，「朱吳配」信心爆棚下贏11比5、11比6及11比4，獲得此站冠軍。
至於男雙黃鎮廷與何鈞傑4強面對德國組合，陷入苦戰，最終以局數1比3落敗，並列季席。
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