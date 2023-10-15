4強分挫勁敵闖保誠網賽決賽 費蘭迪絲仙妮雅高娃今爭后座

「保誠香港網球公開賽」昨日在維園上演4強激戰，女單加拿大的費蘭迪絲淘汰比蓮高娃，其決賽對手為捷克球手仙妮雅高娃，這位世界排名85的好手，同樣直落兩盤擊敗意大利「開心果」查維辛，兩人今日上演終極爭霸。■圖／文：余樂詩、鄧文滔

2021年美網亞軍費蘭迪絲世界排名60位，雖較比蓮高娃的37位為低，但這位加拿大球手人氣絕不遜於對手，球迷不時高呼為這位21歲新星打氣。費蘭迪絲首盤發出4記Ace球，力保發球局之餘，更在第4和第8局打破對手發球局，僅花26分鐘先贏6比2。次盤比蓮高娃略有起色，一度與對手拉鋸，惟第12局再被破發，費蘭迪絲再贏7比5，首次來港即闖入決賽。費蘭迪絲自去年3月蒙特雷網賽後再闖決賽，她大讚比蓮高娃充滿鬥志：「我很清楚對手未到最後一刻，都不會放棄，幸好最終能放鬆心情應戰，取得勝利。」

仙妮雅高娃淘汰開心果查維辛 之後一場4強，捷克球手仙妮雅高娃大戰查維辛。世界排名42的查維辛，連日來以甜美笑容獲得球迷歡心，首盤一度領先3比1，惟27歲的仙妮雅高娃愈戰愈勇，反勝6比4先拔頭籌。次盤仙妮雅高娃接連打破查維辛的發球局，令這位「開心果」用球拍擊地發洩，最終仙妮雅高娃再贏6比2，躋身決賽。

仙妮雅高娃賽後大讚維園氣氛給她戰鬥動力，談到費蘭迪絲在港很受歡迎，仙妮雅高娃笑言：「希望決賽也有人會支持我吧，費蘭迪絲很具侵略性，我會好好享受比賽，為冠軍而戰。」兩人去年曾於法網次圈相遇，當時費蘭迪絲成為勝利者。