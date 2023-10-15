宿敵之戰中西區今撼九龍城

兩支爭標熱門球會中西區和九龍城，今日下午3時30分假跑馬地遊樂場1號場交鋒。對於開季第一場便遇上宿敵，中西區總監兼主教練馮振霆表示：「本來一心諗住踢完第一周對佳聯元朗，可以提升到球員嘅比賽狀態，再準備好啲嚟鬥九龍城。不過打風都冇辦法，預唔到，點都會有影響，但對手都面對同樣情況，所以都冇得計較咁多。」

跟中西區一樣，九龍城陣中都有多位對上一、兩季仍在港超聯亮相的球員，三線實力同樣較大部分甲組對手平均。「喺之前嘅訪問我都講過，九龍城無疑係我哋爭冠軍嘅主要對手，但其他對手好似沙田、三星同南華等等，一啲都唔會容易應付。不過，我對中西區嘅球員好有信心，我哋會盡最大努力踢好每一場比賽。」「馮Sir」透露陳嘉宝和大衞巴拉皆有輕傷在身，是日能否披甲，將視乎兩人比賽前一日的情況再決定。