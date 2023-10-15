入球騷！標準流浪3:2挫傑志

昨晚「賽馬會菁英盃」B組尾場賽事，傑志於小西灣運動場惡鬥標準流浪。最終流浪憑劉智樂、金旻奎及神田夢實各建一功，以3比2險勝有多名主力缺陣的傑志。

有多名球員因不同原因，未能披甲的傑志，僅得7名後備球員，並派出袁振謙、甘智健及馬斐3位Ｕ22兵擔正，黃洋控制中場，查理史葛客串中堅；流浪則有陳冠燊、龍梓軒和趙正宇正選出擊，神田夢實、伊巴謙和劉智樂組成前線三叉戟。

流浪開賽後不久便有幾個進攻機會，不過神田夢實、伊巴謙和盧均宜先後起腳，俱未能把皮球送入網窩。直到12分鐘，劉智樂接應左路傳中，門前射成1比0。31分鐘，伊巴謙接應罰球後射門，再被王振鵬接實。隨後傑志展開反撲，並於44分鐘由米基爾頂成1比1完半場。

米基爾梅開二度都贏唔到 傑志換邊後初段即有反超機會，鄭展龍送出直線，米基爾窄角度勁射，遭陳冠燊擋出。其後流浪後防再有驚險鏡頭，恩查幾乎搶去陳冠燊腳下球，不過後者飛身接實。不過標準流浪其後獲得12碼，金旻奎57分鐘操刀射入，助球隊再次領先。戰至下半場中後段，恩查和基爾頓先後起腳，卻未能命中目標。74分鐘，恩查右路開出罰球，米基爾一頂入網，個人梅開二度，兼為「藍鳥」再度追平。

不過流浪到79分鐘，就憑神田夢實射入罰球，第三度領先。隨後傑志不斷壓上，力圖追平，米基爾完場前有黃金機會，可惜他近門起腳中楣彈出，注定傑志無法平反敗局，流浪贏3比2完場。■圖、文：鄧文滔