1球挫香港Ｕ23深水埗入8強

昨午2023/24「足總盃」假旺角大球場揭開序幕，深水埗與香港U23上演第一圈對決。尾段打少一人的深水埗，憑梁星耀遠射一箭定江山，以1球小勝而回，8強會面對冠忠南區。

深水埗今仗由李溢晉把守最後一關，浦敏、拿亞扼守中路，新加盟的「馬高域兄弟」齊齊上演地標戰，連同隊長顏卓彬，支援箭頭尼高拉斯，惟另一新兵宋柱浩則未列入大軍名單。香港U23門將起用鄧梓朗，鄭進泓、郭子堦及鄧筵霑坐鎮中場，入球重任落在林學㬢、何家智身上。

香港U23開賽初段積極搶攻，4分鐘先有何家智頭槌頂得太正。14分鐘鄧筵霑罰球斬入禁區，林學㬢頭槌又頂斜。深水埗站穩陣腳後，22分鐘張廣然接應顏卓彬直線，單刀攻門但被鄧梓朗撲到再中楣，半場兩隊互無紀錄。

梁星耀妙射一箭定江山 易邊後深水埗表現大有改善，53分鐘梁星耀角球斬中，艾雲馬高域頭槌頂高。2分鐘後輪到雲尼馬高域殺入禁區起腳，但被鄧梓朗接實。69分鐘深水埗終於打破悶局，梁星耀禁區頂妙射破網，助球隊領先1比0。香港U23之後急起直追，換入林智豐、李卓軒，但郭子堦、林學㬢的遠射同樣無功而還，尾段浦敏兩黃一紅被遂，但打多一人的香港U23仍然未能追平，最終以1球僅負，首圈止步。■圖、文：李浚湣