on.cc東網直播 賽馬會菁英盃A組惡鬥 雙料娛樂爆激戰

大埔防中 馮冠鳴（右）

「賽馬會菁英盃」雙料娛樂停不了，今日假小西灣運動場爆發兩場A組賽事，打頭陣有大埔今季首次與港會碰頭（on.cc東網周日下午3時起按次收費直播）；至於壓軸上演，有衞冕的冠忠南區鬥上屆4強分子東方。（on.cc東網周日晚6時起按次收費直播）

大埔搶分爭出線火併港會 2016/17賽季，大埔在李志堅帶領下首次贏得這項賽事冠軍，今季「堅Sir」重返球隊執教，當然希望取得佳績，他就講到大埔今季在「賽馬會菁英盃」的目標：「睇到分組形勢，大埔避開咗傑志同理文兩支勁旅，我認為小組出線係首要目標。」今季首次面對港會，「堅Sir」承認對手增兵之後，後備兵源實力有所增強。謝家榮及陳肇鈞兩位主力要為港隊出戰世盃外，今場無緣披甲，好消息是亞歷斯祖已經歸隊。

王顯琛要爭取美好回憶 今季新加盟大埔的21歲中場王顯琛（Marco），上場在聯賽斬獲職業生涯處子球，幫助大埔擊敗晉峰。原本在美國攻讀學士學位的Marco，今季決定休學1年，挑戰職業足球舞台，他也對這項賽事感期待：「今次係我第一年亦係最後一年以U22適齡球員身份踢『賽馬會菁英盃』，雖然我比唔少『02仔』遲出道，但都想試吓踢職業嘅感覺，希望爭取更多出場時間同入波，留下美好回憶。」

港會上場「高級組銀牌」不敵深水埗，兼有前鋒泰亞高被逐離場，是役要停賽無緣上陣，主教練東尼咸美頓（Tony）坦承今場面對大埔惡戰難免：「佢哋簽咗幾個新球員之後，喺聯賽贏咗東方同標準流浪，實力一定好過上季，我諗場波應該會幾刺激。」周子謙踢完亞運後已經歸隊，Tony預告正選陣容將會作調整，盼球員能珍惜上陣機會，好好表現。

咸美頓盼球員珍惜上陣機會 中場主力溫俊（Emmet）就有信心，隊中的年輕球員已經準備就緒，能夠交出好表現：「雖然Ryan（李俊諺）同Tim（周子謙）都好細個，但已經見到佢哋幾有潛質，可以有唔錯嘅發揮，所以大家都好期待呢場波。」港會上季各項賽事，都曾擊敗大埔，Emmet稱球隊依然會沉着應戰，爭取勝利：「無論對手係邊隊，我哋都會努力去製造麻煩，好好把握反擊機會，以勝利為目標。」

冠忠南區衞冕首戰撼東方 今日壓軸上演的冠忠南區對東方，前者將以衞冕身份出戰，首場分組賽即硬撼東方，主教練楊正光指艾華和鞠盈智兩名要隨「大港腳」作客不丹，是役未能候命，但相信現有人腳有力交出好表現：「艾華同『阿智』（鞠盈智）對進攻好緊要，不過都諗過喺『菁英盃』會做輪換，而且我哋有足夠適齡球員，呢方面可能有少少優勢。」「光Sir」又預計東方有黃皓雋歸隊後，戰力較此前的賽事有所增強，認為雙方形勢相當接近。

伍瑋謙︰早啲攞足分出線 早前代表港隊出戰亞運的門將伍瑋謙（Ivan），今仗可以歸隊，他透露自己鼠蹊位置輕微受傷，但整體狀態還可以，今仗目標全取3分，助球隊踏出衞冕的第一步：「東方今場因為港隊踢國際賽，冇咗啲主力，但絕對唔可以睇小。無錯小組避開理文、傑志係有着數，始終我哋年輕球員班底唔錯，希望今場可以順利贏波，早啲攞到足夠分數出線。」

至於東方曾於2020/21賽季首次在這項盃賽捧盃，上季亦成功打入4強，主教練盧比度（Chino）希望球隊今季先以力爭小組前列為目標：「要做到呢點我哋嘅表現需要有改善，南區會喺小組出線大熱，係一支實力好強嘅球隊，呢場波對我哋會非常困難。」Chino強調今季陣中每位球員，尤其一班小將都會獲得出場機會。球隊多位主力缺陣，包括葉鴻輝、高素巴耶夫、孫銘謙、余在言及黃梓浩都獲各自代表隊徵召要出戰國際賽，可幸黃皓雋已經歸隊。

17歲吳宇曦無所畏懼 年僅17歲的吳宇曦上場首次在港超聯賽亮相就踢正選，他認為表現可以更好。青年軍時期，梁振邦是吳宇曦的教練，如今兩人並肩在港超賽場作戰，吳也表示非常欣賞梁的職業態度：「『梁Sir』好專業，亦會以身作則。」首戰面對衞冕的南區，吳宇曦無所畏懼：「南區實力幾勁，但我哋只要踢出教練部署，唔會話冇機會。」

港會前鋒 福保羅（左） 東方前鋒 巴科爾 冠忠南區射手 史提芬彭利拿