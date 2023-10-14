港隊赴不丹踢次回合

香港足球代表隊昨日啟程飛往不丹，備戰下周二世盃外圍賽第一圈次回合賽事。兩名剛獲補選的東方球員余在言（Jesse）及黃梓浩亦有隨隊，主教練莊恩安達臣再次就本地賽事安排表達不滿。

余在言黃梓浩臨時獲補選 港足周四晚於大球場以4球淨勝不丹，昨午即為次回合出發，大軍先到泰國曼谷停留一日，今日再到印度轉機往不丹廷布。由於中堅勞烈斯提早離隊向中超大連人報到，翼鋒艾華頓又因傷退隊，足總昨日凌晨臨時補選余在言及黃梓浩，莊恩安達臣表示：「Jesse喺亞運令我印象深刻，佢進步好大，至於『黃梓』一直係我嘅心儀人選，所以決定揀埋佢。」本地賽事在國際賽期繼續上演，安帥大感不解：「我唔鍾意足總喺國際賽期安排球會級別賽事，咁對代表隊、球會同球員都好困擾。」

黃梓浩及余在言兩人則對獲補選感興奮，其中「黃梓」表示有觀看首回合賽事，希望次回合以一場漂亮的勝仗報答球迷。Jesse則盼望有上陣時間：「第一次喺高原地區比賽，應該係個幾好嘅經驗，希望唔好辜負安帥對我嘅期望。」圖、文：李浚湣