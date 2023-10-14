足總盃戰幔今午展開 深水埗香港U23爭晉級

深水埗中場 黃琛喆

本屆「足總盃」今日假旺角大球場揭開序幕，深水埗與香港U23上演首圈對決。近日再有新外援來投的深水埗，能否繼早前「高級組銀牌賽」開齋後延續盃賽運，值得期待；香港U23則繼續為爭取季內首勝而努力，戰意絕不遜於對手。（無綫82台周六下午3時直播）

深水埗日前一口氣簽入3位新援，包括塞爾維亞孖生兄弟艾雲馬高域和雲尼馬高域，以及南韓後衞宋柱浩，3人已投入訓練，主教練鄧冠研形容幾位新援頗具質素，惟狀態有待提升，今場能否登場要視乎註冊情況。深水埗上季兩次鬥香港U23，皆贏波而回，惟「鄧Sir」直指往績不可作準：「我哋今季正選比上季更年輕，香港U23嘅球員經過本地聯賽同國際賽磨練後，心理同對抗性都有明顯進步。」「鄧Sir」又透露前鋒柏羅邦的傷勢有待觀察。

司徒Sir加大訓練量保狀態 香港U23原定上周日在聯賽挑戰傑志，惟因颱風「小犬」來襲要擇日再戰，主教練司徒文俊透露復操後刻意加大訓練量，以保持球員狀態。「司徒Sir」指深水埗增兵後實力有所提升，強調仍會主動出擊：「深水埗防守陣形比較緊密，要諗喺唔同方面製造更大進攻空間。」亞運兵鄭進泓今場重返大軍名單，惟劉家喬及曾以行已離隊到海外留學，至於雲天樂等傷兵仍須時間康復。

香港Ｕ23中場 鄭進泓