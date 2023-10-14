傑志標準流浪再相逢

傑志重炮 米基爾（左）

由於丹卓斯基、祖連奴、伊高沙托尼、金信煜，以及Ｕ22門將石皓心均要養傷，奧拿斯又因事缺陣，加上9名球員要隨港隊作客不丹，傑志賽前特意從Ｕ18提升了數名小將應付今仗。暫代主教練金東進承認陣容不整下，面對流浪將十分困難：「上次即使贏到流浪，其實佢哋踢得唔差，要留心伊巴謙嘅速度，同神田夢實嘅死球，希望黃洋同其餘外援，可以喺場上帶住班後生仔。」

馬斐要時間適應強度 馬斐上仗後備入替，迎來其港超地標戰，這位前鋒希望是役可獲更多上陣時間：「上仗落場前都有啲緊張，但失誤比預期少，有腳射門入咗就更好。上到嚟職業，我嘅速度優勢冇咁明顯，要啲時間適應。」

傑志即使缺少多名主力，惟標準流浪總教練王家中（Henry）認為對手絕不好惹，強調要取得出線關鍵3分：「傑志仲有好多高質外援同年輕球員，相反我哋有啲Ｕ22因為上堂，唔係成日一齊操練，默契或有影響。佢哋基本功都算可以，但攻守意識仲要加強。」陣容方面，亞運功臣林衍廷已重投訓練，惟李毅凱因出戰國際賽繼續缺陣。

趙正宇先做好自己 年僅17歲的中場趙正宇今季升上一隊，他形容超聯氣氛很好，自己亦期待鬥傑志：「自己身形同經驗都輸蝕，最緊要做好自己同唔好輕易失波。」

標準流浪罰球王 神田夢實（白衫）