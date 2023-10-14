on.cc東網直播菁英盃惡鬥輪住嚟

理文翼鋒 張憙延

「賽馬會菁英盃」今日於小西灣運動場上演B組「雙料娛樂」，頭場先由開季5戰全勝的理文，對新升班球隊均業北區。（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）尾場則由傑志繼9月尾聯賽後，再遇季初表現未如理想的標準流浪。（on.cc東網周六晚上6時按次收費直播）

理文變陣砌均業北區 理文上季於「賽馬會菁英盃」屈居亞軍，今季捲土重來，主教練曾昭達表示會繼續以鍛煉年輕球員做目標：「想畀多啲機會一班由理文青訓學院升上嚟嘅年輕球員，希望佢哋盡力發揮，唔使有太大壓力。」「黃黑軍團」雖然有張憙延完成亞運之旅後歸隊，惟胡晉銘、黃威及安尼亞要為各自代表隊出戰國際賽，上場「見紅」的保利臣亦要停賽，至於艾華頓及基華尼頓等傷兵均上陣成疑。

17歲潘尚希把握機會 賽前理文公布提拔詹皓臻及黃朗嘉兩位青年軍小將，至於另一位有望上演「地標戰」的門將潘尚希（Cyrus），今季為球隊重點栽培對像。上月底剛過17歲生日的Cyrus，季初已隨理文操練，他認為身形屬自己的最大優勢，但承認腳下功夫有待磨練，會把握上陣機會。Cyrus又指有留意北區：「佢哋幾位外援都好有質素，另外中場劉君正傳送好有威脅，呢方面我哋要留意多啲。」

上仗鬥標準流浪的聯賽因颱風延期，均業北區相隔約兩星期才再有比賽，主教練梁志榮坦言球員狀態難免受影響，同時馬圖斯及伊泰路兩名外援因傷或未能上陣，好消息是剛征戰完亞運的林樂勤和葉卓文均可候命。「細榮」坦言身處此組爭出線頗有難度，希望趁理文未能「夫添」下收窄彼此差距：「理文要出3個U22，又冇咗幾位主力，相信佢哋會輪換。」「細榮」不忘提醒陣中較少港超經驗的年輕球員：「所有嘢簡單行先，攞咗信心表現自然會好。」

劉君正要帶驚喜畀球迷 與理文及傑志同組，均業北區中場劉君正指是一次很好的挑戰，「黃黑軍團」今仗雖有多名主力缺陣，但「君正」直言不可輕舉妄動，目標有分落袋：「理文後備兵力雄厚，能力唔會差過正選好多。我哋唔驚犯錯，會盡力表現自己，希望帶到啲驚喜畀球迷。」

均業北區前鋒 林樂勤