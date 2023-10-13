公鹿列拿特下周一登場

NBA季前賽連日爆發，最具談論性的東岸勁旅公鹿亦由教練阿祖安格芬宣布，新加盟的球星列拿特將會在周一（16日）對湖人的季前賽上演處子戰，讓球迷見證他與「字母哥」安迪杜甘普產生的化學作用。至於湖人已做足準備，周四季前賽在未有派出勒邦占士及安東尼戴維斯之下，仍以109比101力挫帝王。