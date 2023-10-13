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拿度傷愈打澳網？
拿度
澳洲網球公開賽賽事總監堤利透露，數日前同拿度交談，揚言「泥地王」將會出戰來年澳網。不過拿度未有在社交平台證實消息，及後只留言：「很高興澳網的主辦單位向我投以信任一票，我仍每天堅持練習，希望能盡快復出，與大家見面。」
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