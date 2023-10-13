甲一聯賽10．17開打

朱亮 南華

甲一男籃再起風雲！中國香港籃球總會昨日公布香港籃球聯賽男子甲一組賽程，定於10月17日揭幕由南華對南青打頭陣，同日尾場由建龍飛馬對永倫。10支甲一球隊爭奪聯賽冠軍寶座，戰至明年2月決出殊榮。

Big 4對決打崩頭 常規賽一如以往以單循環制進行，總共45場賽事定出前6名爭標組，及後4名打名次賽。10月17日（下周二）由上屆聯賽冠軍南華對南青，合演「雙南戰」揭開戰幔，而上屆升班即奪第5名的建龍飛馬首仗遇上「Big4」永倫。至於爭標熱門香港東方及新科銀牌冠軍滿貫，則於翌日（10月18日）出戰，分別「藍軍」迎戰康仁福建，而「綠軍」接受崇德飛鷹的挑戰。滿貫近日宣布簽下香港第一中鋒惠龍兒，以及防守專家吳松峻，實力如虎添翼，盡顯爭標雄心。

前6名爭標組中，首兩名將直接進身4強系列賽，而第3至第6名將透過「附加賽」爭奪其餘兩個4強名額，以一場過定輸贏，十分刺激。因此紅黃藍綠「BIG 4」之間的每場比拚均非常關鍵，其中南華對永倫的傳統大戰定於11月1日上演，至於由香港東方對滿貫的壓軸「強強對決」，則定於明年1月9日舉行，這亦是今年銀牌決賽的翻版，全部賽事將於修頓上演。

今年升班至甲一的晉裕，將於10月19日對南青，爭取首場甲一勝仗。至於漢友亦將在同日尾場進行聯賽第一擊，硬撼南華，後者主力葉耀邦經過亞運洗禮後表現更見大將之風，加上朱亮及羅意庭等主力壓陣，漢友要過關肯定要打出超水準。

Mark低日子！必睇BIG 4大戰 11月1日 （8:40pm）南華Vs永倫

11月15日（7:00pm）香港東方Vs南華

11月28日（8:40pm）永倫Vs香港東方

12月13日（7:00pm）滿貫Vs南華

12月20日（8:40pm）永倫Vs滿貫

1月9日 （7:00pm）香港東方Vs滿貫

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