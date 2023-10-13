16強止步！王欣瑜錯失逆轉好戲

中國球手王欣瑜昨日在「保誠香港網球公開賽」女單16強與西班牙好手蘇莉比絲正面交鋒，經過激戰3盤後，王欣瑜惜以盤數1比2（4比6、6比4及1比6）落敗，未能繼今年美網第2圈擊敗蘇莉比絲後，再次上演反勝好戲。

今次賽事列為4號種子的王欣瑜，今年8月於美網第2輪曾與蘇莉比絲交手，當時王欣瑜先失1盤下，連贏兩盤反勝晉級第3圈。昨日再戰，王欣瑜又要再次在逆境中出發，頭盤先輸4比6。不過王欣瑜第2盤抽擊質量有所提升，兼兩次打破對手發球局，一度以局數5比2領先，雖然蘇莉比絲嘗試追近，但中國球手仍以6比4追平。

讚蘇莉比絲防守出色 不過王欣瑜在決勝局處於被動，加上大意失誤有所增加，首兩個發球局皆被破發，令蘇莉比絲「連破帶保」下領先局數4比0。雖然之後回敬1次破發「止血」，惟王欣瑜無法繼美網之後再次逆轉對手，決勝盤輸1比6，無緣晉級。

王欣瑜賽後坦言對手防守出色，自己決勝盤開局不順，導致落敗：「我在第2盤打得較有耐性，可以跟蘇莉比絲打得有來有往，但第3盤打得太急，令自己更難反勝。」今場王欣瑜在左腳包紮下作戰，不過她指已習慣帶傷上陣，否認被傷勢拖垮表現。

同日另一仗，柏芙尤真高娃與2號種子的巴西好手瑪雅激鬥3盤後，終以盤數2比1（7比5、1比6及6比1）勝出。鄧文滔報道