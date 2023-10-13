萬人見證米高開齋兼起孖 港隊4:0大勝不丹

香港男子足球代表隊昨晚出戰2026世盃外圍賽第一圈首回合賽事，坐鎮香港大球場迎戰不丹。港隊在全場10,259名球迷入場見證下，憑米高個人梅開二度，加上陳晉一以及對方後衞的烏龍球，最終以4比0輕取對手，下周二（17日）將作客不丹出戰次回合賽事。

雙方繼2015年的世盃外圍賽後，相隔8年再次交手，陣容已面目全非。港隊今仗由隊長葉鴻輝把守最後一關，費蘭度、艾里奧、勞烈斯及茹子楠組成4人後防，陳晉一、艾華頓分任兩翼，黃威、陳肇鈞、陳俊樂坐鎮中場，米高在前線負責攻堅。至於作客的不丹亦強陣出擊，派出「不丹C朗」基治辛掛帥。

面對世界排名低36位的不丹，港隊甫開賽即主動搶攻，頭4分鐘艾華頓已經兩次起腳，但同樣被門將撲到再中柱。10分鐘不丹終於失守，米高接應角球頭槌頂入其港隊處子球。6分鐘後黃威傳中，米高再次一頂破網，港隊領先2比0。港隊攻勢浪接浪，28分鐘陳晉一力壓對方後衞，禁區內窩利抽入。7分鐘後對方球員羅保門前再自擺老烏，半場港隊暫時領先4球。

下半場打成均勢 易邊後落後的不丹急起直追，先有真達多治禁區內勁射被葉鴻輝撲出，及後祖佳爾「冷箭」又中楣彈出。港隊之後一度有艾華頓、米高因傷退下火線，換入安永佳、羅梓駿、胡晉銘、鞠盈智及孫銘謙，但攻勢明顯未如上半場般銳利，隨着比賽尾段安永佳近門撞射中柱，最終雙方未有增添入球下，港隊維持以4比0擊敗對手。李浚湣、林卓臻報道