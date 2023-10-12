18新秀榮膺傑出青少年運動員

剛在杭州亞運摘下兩面劍擊銅牌的女子花劍新星陳諾思，聯同2023世青少年劍擊錦標賽銅牌得主黃純一等，共18位體壇新秀獲得體院頒發「傑出青少年運動員」獎項，以表揚他們的努力，大會另外向7位運動員頒發優異證書及嘉許證書。

善德基金會傑出青少年運動員選舉向18名「傑青」作出嘉許，他們分別來自10個項目，包括徐穎恩及李紫桃（田徑）、黃純一及陳諾思（劍擊）、劉弦（高爾夫球）、吳汶思（體操）、吳卓恩（傷殘人士—游泳）、洪家龍（傷殘人士—保齡球）、張浚諾及徐浩邦（智障人士 - 游泳）、Peter Tariq Jessop及馬鈺（帆船）、朱昕浩、霍泓軒、莫柏勛及黃嘉豪（三項鐵人）、陳顥樺及麥明芯（乒乓球）。

黃純一陳諾思同獲嘉許 黃純一今年在世界青少年劍擊錦標賽女子花劍個人（少年）勇摘一面銅牌，對於獲獎她表示：「很高興能夠再次獲得傑出青少年運動員，感謝教練的指導，讓我不斷成長，希望明年能參與亞洲及世界青年錦標賽。」傑青運動員得獎者獲頒贈現金獎5,000元，另可獲贈運動用品禮券。隊際項目方面，每隊得獎隊伍最高可獲現金獎20,000元及運動用品禮券。

另外，游泳準奧運新星張心悅，以及高球的韓紫琳，雙雙獲頒發優異證書。至於鄧韋樂及黃漢彥（智障人士—游泳）、王灝存及何浚楷（劍道）及葉德朗（三項鐵人）等5位運動員則獲頒發嘉許證書。