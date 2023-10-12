馬會馬術隊亞運創佳績 何苑欣盼全運主場出擊

馬會馬術隊昨日舉行記者會，為剛過去的亞運作總結，其中為香港奪得首面盛裝舞步團體賽亞運獎牌的何苑欣，盼望2025年全運會的馬術項目，能夠在香港舉行。

馬術隊以1銀1銅完成杭州亞運，加上本屆有陳萃彥、凌慇及馬琳3位通過馬會支持的「香港馬術精英計劃」培養的騎手首度出戰亞運，她們分別出戰盛裝舞步賽、三項賽和場地障礙賽，令每個項目都有年輕騎手參賽，可謂意義重大。不過由於蕭頴瑩和黎嘉怡等大部分港將已經離港，因此是日僅得賴楨敏（Jacqueline）、林立信、何苑欣（Annie）以及香港賽馬會馬術項目行政經理，兼馬術港隊副領隊羅倩儀出席記招。

幾位港隊成員在記招就馬會的支援致謝，其中過去以三項賽為主項的何苑欣，今屆同時參加盛裝舞步賽，隨即夥拍蕭頴瑩和陳萃彥奪銅而回，為香港奪得首面盛裝舞步團體賽亞運獎牌，她至今回想仍感到相當驚喜：「我在2014仁川亞運奪得三項團體賽銅牌，但今次未能在個人賽取得獎牌就令自己比較失望，因為我在場地障礙賽前，曾經升上第3位，希望下次做得更好。」談到2025年全運會將由粵港澳合辦，Annie盼望馬術能夠在香港舉行，指能夠在主場出擊對自己有重要意義：「2008北京奧運馬術項目在香港舉行，令我下定決心要成為專業騎手，所以可以在香港比賽，對我有特別意義。」

新人湧現有利再創佳績 羅倩儀認為，港隊今屆取得兩面獎牌，成績較以往理想，一眾港將的付出感到驕傲，並形容港隊開始湧現新人，對日後爭取成績相當重要：「有陳萃彥、凌慇及馬琳等年輕騎手上位絕對是好事，我們會協助他們繼續進步，期待港隊之後有更好表現！」

「四朝元老」賴楨敏特別感謝馬會贊助馬匹「I'm Special」，並希望日後與這搭檔參加更多賽事，亞運後她先在香港休息數天，之後會飛往荷蘭基地繼續訓練，備戰其他歐洲賽事，未來會放眼2025年全運會、亞洲錦標賽及2026年名古屋亞運會，而2028年洛杉磯奧運會則是長遠奮鬥目標。林立信則表示，將返回歐洲繼續訓練其他馬匹，期望在2026年日本亞運會爭取佳績。

參加盛裝舞步的馬會馬術隊和蕭頴瑩，將符合資格透過馬會推出的「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，分別獲發50萬港元現金獎勵。該計劃目的在於表揚於大型運動會中奪得佳績的運動員，進一步支持本港體育發展。