大球場擺陣迎「前途之戰」全城齊撐港隊強攻不丹

艾華頓 港隊前鋒

2026世盃暨2027亞洲盃聯合外圍賽第一圈賽事今晚一觸即發，港隊將坐鎮香港大球場，與不丹進行首回合對決。今仗戰果將決定港隊未來數年能否繼續世盃外及亞洲盃外圍賽征途，主教練莊恩安達臣形容重要性不言而喻，並呼籲球迷延續亞運期間對代表隊的關注，繼續支持港隊。

（港台電視32台周四晚8時直播）

由於亞洲足協（AFC）今年7月宣布一度被暫停會籍的斯里蘭卡，重獲今屆世盃外參賽權，令港隊需要由第一圈打起，先主後客鬥不丹。大港腳上月約戰汶萊，結果火力全開主場以10比0大炒對手，安帥認為汶萊與不丹屬同級別球隊，上場友賽有助港隊備戰：「我哋同汶萊拍跳嘅主要目標，就係為咗準備呢場賽事，等港隊熟悉要點樣靠逼搶去擊敗對手。」

早前帶領港隊在亞運歷史性取得4強佳績的安帥，也希望大港腳能夠承接好表現：「亞運隊有好強嘅鬥志同團結性，呢啲特質大港腳都有，希望球員繼續進步。」

不丹陣中僅１名外流兵 李毅凱憑亞運期間的出色表現，再獲安帥青睞重返大港腳決選名單，對此他難掩興奮：「過去幾次（大港腳）冇份，今次可以再入選，有機會再喺主場球迷面前踢港隊都好開心。」作為亞運隊中年紀最大的一員，「阿凱」認為亞運之旅令他狀態提升不少：「踢完今次亞運自己狀態好咗好多，希望可以保持到，嚟緊幫香港隊踢出好成績。」

不丹現時世界盃排名第184位，比港隊低36位，兩隊曾於2015年世盃外碰頭，當年港隊兩循環分別主場以7比0及作客1比0兩挫對手。不丹今年6月曾出戰南亞足球錦標賽，最終3戰全敗分組賽出局，上月國際賽期再與澳門拍跳，結果以1比0擊敗對手。陣中除了外流印尼聯賽的前鋒基治辛之外，其餘球員皆效力於本土聯賽。

孫銘謙 港隊翼鋒 艾里奧 港隊後衞