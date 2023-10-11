張瑋桓負傷力戰不敵韓天遇

由於日前受颱風「小犬」影響，「保誠香港網球公開賽」正賽延至昨日在維園網球場上演，其中焦點落在張瑋桓（Eudice）身上，這位港將於32強硬撼來自香港移民家庭的澳洲球手韓天遇，最終張瑋桓在末段帶傷上陣下，連輸兩盤5比7，未能晉級。

持外卡參賽的張瑋桓與韓天遇昨日發揮旗鼓相當，兩人一開始便互相打破對手發球局，雖然Eudice其後再度被破發，落後至2比4，但港將發揮韌力，追成5比5平手，可惜其後無以為繼，到第12局再被破發，韓天遇首盤贏7比5，先下一城。

比賽中途要包紮大腿

次盤韓天遇首局即開出兩記Ace球，強勢保發。比賽途中，不時有球迷高呼「Let's Go Eudice！」為張瑋桓打氣，在主場球迷的支持下，Eudice演出有所提升，並在第5和第7局兩度破發，一度以5比4領先，但之後Eudice再次未能保住發球局，打成5比5平手。禍不單行的是，Eudice在落後5比6時，請求醫療暫停，並對大腿作包紮，影響其活動能力，最終Eudice負傷下再輸一盤5比7，直落兩盤被淘汰，32強止步。