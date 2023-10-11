港足慶功獲85萬獎金

香港男子足球隊剛在亞運創下史上最佳成績，足總昨日舉行午宴，表揚一眾職球員。宴上港隊主帥莊恩安達臣透露足總及董事派發85萬獎金以示獎勵，安帥又表示周四主場對不丹，希望有20,000球迷入場支持。

安達臣籲球迷周四入場

昨日慶功宴除港隊亞運職球員外，足總主席霍啟山、會長貝鈞奇、兩位副主席黃良柏及徐英偉、各球隊代表等亦有出席。莊恩安達臣上台大談帶隊打入4強的過程及感受外，更透露獎金數字：「足總話會派發85萬獎金畀全部職球員，真係好開心。特別係呢班年輕球員，正正係香港嘅未來，得到足總支持係好事，令佢哋有更大動力去進步。」港隊周四在大球場出戰世盃外首圈賽事鬥不丹，「安帥」有信心港隊可踢出好表現，希望球迷踴躍入場，目標見到20,000人。港隊在亞運創出佳績，霍啟山透露足總下一步目標：「希望港隊可以參加更多高水平國際賽，提升體能及技術，同時又帶多啲國際賽事嚟香港。」他表示將在之後每個國際賽期安排友賽，並計劃明年邀請更多海外球隊來港獻技。