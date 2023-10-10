執教12年決放下教鞭 趙詠賢︰完成歷史任務

今屆亞運會香港壁球隊取得了2銀4銅的獎牌，雖然未能超越上屆有金牌落袋的成績，但港將們在「黃金一代」雙雙退役下，能夠取得這個成績已經相當難得，而由昔日球員時代的「小旋風」，到擔任了壁球隊教練長達12年的趙詠賢，亦決定離開球隊，她在個人社交平台宣告「已完成歷史任務」。

轉任社區關係經理 趙詠賢在社交平台寫道：「完成歷史任務！我和團隊已完成自己最後一次亞運會，多謝所有球員、教練員及團隊，我真的很享受跟你們一起的歲月，亦很幸運生命中有你們相伴。」

球員時代有「小旋風」之稱的趙詠賢，可說是香港壁球的Icon，1998年亞運會首設壁球項目，她當年僅負馬來西亞名將妮高掛銀，而4年後釜山亞運成功復仇，贏得壁球史上第一面亞運金牌。繼而在2009年香港主辦的東亞運，她率領港隊橫掃全部7面壁球金牌，個人勇奪3金1銀；2010年廣州亞運則最後一次以運動員身份參賽，協助女團摘銀，並宣告退役。

2011年轉任教練，即領女團奪得亞錦賽金牌，在2018年雅加達亞運會更領女隊寫下歷史，贏得女子團體金牌，相隔16年後換個身份再嘗亞運金牌滋味。

據悉，趙詠賢放下教鞭後，下月履新屈臣氏集團社區關係經理一職，以其豐富的體育項目管理經驗，繼續推廣香港運動文化。