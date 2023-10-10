韋少14W賀「3屆」到手

「韋少」卡塔爾站正賽封王賀3連霸！26歲的紅牛車手麥斯韋斯塔本在香港時間周日凌晨的衝刺賽取得第2，拋離次席的隊友佩雷斯184分，宣布鎖定今季車手總冠軍，成為繼「大師兄」維度爾後，史上第2年輕的3屆冠軍頭銜車手，同時追平德國傳奇舒麥加在2002年寫下的單季最快奪總冠軍紀錄。然而，即使提早封王，「韋少」一樣冇手軟，在昨日凌晨的正賽強勢領放順利奪冠，迎來今季第14場勝利。

受制於今站賽道沙塵偏多及減速壆設計缺陷，FIA罕有地強制要求各戰車的輪胎，最多只能使用18圈，意味在57圈賽事中，最少要入站換胎3次才可完成，令賽事變數大增。正賽開始前，法拉利沙恩斯因戰車漏油未能出賽，而排在第2及3起步的平治雙雄羅素及咸美頓，在開賽後的第1個彎道已發生碰撞，咸美頓更被撞到後輪飛脫，被迫提早退賽，幸好「韋少」未有被波及，並以1小時27分39秒168率先衝過終點，麥拿侖「新丁」比雅斯迪得第2，其隊友諾利斯則列季。

奧干熱到嘔沙俊脫水退賽 值得一提，除了要強制「三停」，高溫亦考起一眾車手，其中奧干在比賽初段已在頭盔內嘔吐，老將阿倫素指坐椅熱得似火燒，而威廉士的沙俊更感到身體嚴重脫水退賽，可見相當惡頂。