保誠網賽群星賽前學整餃子

中國香港網球總會會長莫君逸在球星派對致詞時提到一眾參賽球手不只為香港帶來高水平賽事，更鼓勵本地社區積極參與網球運動，祝願所有球手取得佳績及賽事順利進行。

艾珊妮嘉張瑋桓今正賽亮相

賽程方面，原定昨日上演的資格賽最後一輪賽事以及兩場正賽，將全部順延至今日舉行。以外卡身份出戰正賽的香港球手張瑋桓今日將現身維園中央球場，女單首圈大戰世界排名183的澳洲球手韓天遇。至於頭號種子、兩次澳網冠軍得主艾珊妮嘉亦於同日晚上7時登場，她將與加拿大新星費蘭迪絲爭晉級，值得留意。有關賽事最新詳情，請瀏覽保誠網球公開賽官網。