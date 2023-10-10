何詩蓓100自游入史上第3

何詩蓓實力深不見底！於香港時間周一凌晨舉行的世界盃柏林站壓軸賽日中，游贏世界紀錄保持者史祖絲當及4面奧運金牌好手姬蒂坎貝爾，以52秒02的震懾佳績勇奪冠軍，締造多項紀錄之餘，也躍升游泳史上歷來第3快的時間，難怪她自己也直言：「我都感到驚訝。」

初賽以首名晉級的何詩蓓於決賽排在第4線道，起跳反應0.69處於第3，但這位25歲奧運銀牌得主發揮極佳的加速，錄得25秒08的分段時間轉塘進佔首位，之後愈游愈有甩開一眾強敵，並以52秒02、足足快過姬蒂坎貝爾1.24秒的明顯優勢，充滿說服力地膺得百米飛魚后座，世界紀錄保持者史祖絲當爭得第3名。

「我都感到驚訝」 何詩蓓一口氣打破多個紀錄，包括世界盃賽會紀錄、亞洲紀錄、香港紀錄，值得一提是，這時間比她12日前在杭州亞運締造的52秒17的亞洲紀錄，暴快了0.15秒，僅僅12日兼連場激戰下，「詩蓓」未有疲態之餘，更愈游愈有，能力深不見底！

世界泳史上歷來只有兩人於女子100自衝破52秒大關，瑞典名將史祖絲當於2017年寫下的世界紀錄51秒71，而澳洲女飛魚麥基安於2021年造出的51秒96為歷來第2快，何詩蓓今次飆出的時間是有史以來第3快。「其實我沒有預料自己能游出甚麼成績，所以這時間實在很有驚喜。我希望自己每一站都能比上一站更快，或許我在這系列比賽後能游到51秒呢！」先前已奪200米自金牌及400米自銅牌的她說。

完成柏林站後，何詩蓓將轉戰雅典站及布達佩斯站的世界盃賽事，向更高的目標邁進，這位「紀錄小姐」說不定能衝擊世界紀錄，再為香港泳壇創造傳奇！