做完超齡兵有得着 胡晉銘︰係時候長大

胡晉銘

昨日大港腳操練，幾位剛協助港隊殺入亞運4強的成員也有出席，其中胡晉銘就認為亞運之旅，除了提升比賽狀態，更有信心憑藉這次「神奇之旅」的得着，可以在大港腳及理文爭取更多上陣機會。

密集式賽事谷起狀態 周日隨隊回港後，「晉銘」翌日已現身FTC參與大港腳操練，他承認難免感到疲倦：「係要啲時間恢復，港隊周四先比賽，呢幾日有信心做好恢復。」今季轉投理文的「晉銘」，無論在球會及港隊都要面對不少競爭，他指出亞運成為證明自己的舞台：「由理文季前友賽開始，都冇試過踢足90分鐘，直到亞運16強，自己好似一直處於季初狀態，但冇咁多藉口，只能努力追上其他球員嘅進度，喺亞運密集式嘅賽事，對提升狀態絕對有幫助。」

他續指以「超齡球員」參與亞運之後，自己有所成長：「喺亞運做完『超齡球員』之後，心態係有轉變，會負起責任，唔會好似以前咁搵藉口，覺得只係狀態唔好。」今次大港腳決選名單中，長期為港隊出任防中的黃洋落選，「晉銘」就指出他與陳俊樂在今次賽期都有機會出任中場位置，承認責任感更大：「自己唔再後生，係時候長大。」