大港腳開操備戰對不丹 安達臣︰要延續亞運隊鬥志

本月出戰2026世盃暨2027亞洲盃聯合外圍賽第一圈的港隊，昨於將軍澳足球訓練中心（FTC），進行操練備戰。主教練莊恩安達臣收操後，解釋到今次決選名單選人決定，並希望大港腳能夠承接港隊在亞運展現出的超強鬥志，力戰不丹。

港隊周四（12日）將會坐鎮香港大球場，與不丹進行「世盃外」第一圈首回合賽事，周日（8日）公布23人世盃外名單後，港隊隨即進行首課操練。受颱風小犬影響，是日香港天氣不穩，可幸港隊於下午操練時雨勢不算太大。全隊進行簡單熱身以及傳接球等訓練之後，部分球員包括幾位亞運兵改入健身室作恢復訓練，僅留首次入選大港腳的周緣德等部分球員，進行攻守對抗賽。首課操練共有22位球員參與，安永佳因要出戰球會賽事，要較遲歸隊。

要踢出值回票價表現 早前帶領港隊於亞運歷史性打入4強的安帥，周日隨隊返港後，翌日就來到FTC主持大港腳操練。收操後，安帥亦對今次港隊亞運之旅作總結：「一班年輕球員喺亞運嘅出色表現，佢哋無論練波同比賽都好努力，全隊嘅心態非常好，佢哋係港隊未來，呢個係令人感到鼓舞。」安帥認為亞運隊的鬥志可嘉，值得大港腳學習，表示現時港隊將全力備戰對不丹的世盃外賽事，希望繼續獲得球迷支持：「我哋喺亞運嘅出色表現，對宣傳香港足球會有正面影響，希望大港腳都表現出相同嘅鬥志，我知道今場門票價錢加到200蚊，會讓港隊踢出值回票價嘅表現。」

重召李毅凱推孫銘謙踢左翼 今次大港腳名單，共有6位亞運功臣入選，其中安帥指李毅凱重獲徵召，是因為在亞運的出色表現，他亦大讚孫銘謙在亞運期間，出任左閘踢法極具侵略性，但強調今場對不丹，已決定將他推前出任左翼。

安帥續指經歷今次亞運神奇之旅後，令他留意到更多之前忽視了的球員。惟名單中不見恒常主力黃洋，對此安帥指出是因為這位傑志中場缺乏上陣時間：「佢喺傑志冇得到太多上陣時間，令佢失去咗比賽嘅信心，呢個情況我喺季前已經同佢討論過，佢都表示理解，我需要派出準備好比賽嘅球員。」

圖/文：林卓臻