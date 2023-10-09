何詩蓓世盃200自破紀錄封后

在德國舉行的世界盃游泳賽柏林站，何詩蓓昨日凌晨出戰200米自由游，以1分55秒10贏得金牌，更打破由匈牙利「鐵娘子」賀蘇祖保持的世盃大會紀錄。何詩蓓日前取得400自銅牌後，轉戰強項200自決賽，第二次轉塘時已進佔第一位，最終造出1分55秒10佳績，奪冠優勢逾1秒，贏得清脆俐落。