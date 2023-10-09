小犬來襲！兩場港超聯延期

受颱風「小犬」影響，足總昨日早上宣布，由於天文台表示會在昨日下午12時40分改發8號烈風或暴風信號，原定昨日上演的兩場港超聯賽事，包括下午3時假斧山道運動場舉行的香港Ｕ23對傑志，以及晚上6時在青衣運動場上演的標準流浪對均業北區，因天氣關係延期，補賽日期及時間將於稍後公布。