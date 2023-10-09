體育

小犬來襲！兩場港超聯延期

受颱風「小犬」影響，足總昨日早上宣布，由於天文台表示會在昨日下午12時40分改發8號烈風或暴風信號，原定昨日上演的兩場港超聯賽事，包括下午3時假斧山道運動場舉行的香港Ｕ23對傑志，以及晚上6時在青衣運動場上演的標準流浪對均業北區，因天氣關係延期，補賽日期及時間將於稍後公布。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc