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小犬來襲！兩場港超聯延期
受颱風「小犬」影響，足總昨日早上宣布，由於天文台表示會在昨日下午12時40分改發8號烈風或暴風信號，原定昨日上演的兩場港超聯賽事，包括下午3時假斧山道運動場舉行的香港Ｕ23對傑志，以及晚上6時在青衣運動場上演的標準流浪對均業北區，因天氣關係延期，補賽日期及時間將於稍後公布。
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