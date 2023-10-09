港足凱旋回歸球迷接機表支持

歷史性奪得亞運第4名的港隊男足，昨午在足總主席霍啟山帶領下，由杭州返回香港，吸引多名球迷接機，場面墟冚。

霍啟山對港隊今次亞運表現感驕傲：「見到佢哋好努力，特別最後兩場對日本同烏茲別克，展現出香港精神，佢哋每位都係我嘅英雄。」被問到港隊今次佳績能為本地足球發展帶來甚麼改變時，「霍生」回應道：「希望通過社會嘅資源同足總嘅努力，多啲支持我哋港超同青訓，幾年前成立香港U23，其中一個目標都係為亞運備戰，今次有咁好成果係非常開心。」霍啟山續指已為獎金作安排，惟他表示向職球員公布後，才向公眾交代。

謝家榮：入到4強夠記一世 門將謝家榮上周六銅牌戰後激動落淚，昨日心情明顯已告平復：「啱啱輸完4球，完場就做訪問，所以未緩衝到，同諗起旅程結束，覺得好可惜，所以忍唔住喊。」「家榮」續指今次亞運對個人發展頗有幫助：「入到4強夠我記一世，對伊朗仲可以不失球贏埋，令我信心增強好多，希望畀主教練安達臣睇到我嘅潛力，知我有能力競爭大港腳正選位置。」

昨日有不少球迷專程接機，其中盧生希望向港隊表達心意：「想等佢哋知道有人支持，入到4強已經令我哋好開心。」他認為港隊8強淘汰伊朗一役最為難忘：「賽前覺得冇乜可能贏到對手，估唔到贏1比0。」圖、文：李浚湣