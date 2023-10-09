亞運煞科！53面獎牌創歷屆之冠 港將豐收袋3,250萬

為期16天的杭州亞運昨日落幕，港隊今屆成驚驕人，勁袋8金16銀29銅共53面獎牌，寫下新一頁，其中8金追平2010年及2018年數字，而獎牌總數更創下歷屆之冠，在參賽的41個國家及地區中，於獎牌榜位列第12名，今屆獲獎港將共袋走3,250萬獎金，名利雙收。（港協暨奧委會圖片）

今屆香港派出660名運動員爭逐40個項目，其中18個項目取得獎牌，隨着賽艇為港贏得今屆首面金牌後，游泳、劍擊、七人欖球、單車、高爾夫球及橋牌均相繼奪金，根據馬會推出的「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，將為得獎運動員頒發共3,250萬獎金，而政府及港協暨奧委會於周六舉行凱旋歡迎儀式。

何詩蓓6牌膺「獎牌王」 今次港隊53面獎牌當中，泳隊可謂大贏家，斬獲2金2銀3銅，其中「超級飛魚」何詩蓓（Siobhan）一人已單攬6牌，成港隊「獎牌王」。Siobhan今屆在個人賽獲得2金1銀1銅，先袋275萬元，加上她於接力賽贏得2銅，與隊友分享100萬元獎金，稱得上大豐收。至於劍擊隊則是獎牌「大戶」，取得1金1銀7銅共9面獎牌，「後李慧詩時代」的單車隊也貢獻1金3銀2銅，與獲得2銀4銅的壁球隊同樣為港增添6面獎牌。

何詩蓓（上）及張家朗今屆亞運同時摘金。 楊倩玉