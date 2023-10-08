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女排名次賽香港領先下憾負印度
昨日亞運女排名次賽，港隊與印度打足5局後憾負，獲得第10名。今屆以3勝打破本身亞運贏波次數的香港女排，昨日雖一度領先局數2比1，惟後勁不繼下以18比25、25比18、25比20、19比25及9比15僅負對手，最終排名第10。詹穎琳錄全場最高的27分，杜詠雯亦貢獻17分。
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