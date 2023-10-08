梁梓俊獨木舟激流回旋排名第10

獨木舟激流回旋項目昨日在富陽水上運動中心上演，香港派出梁梓俊（圖）爭逐，最終以第10名完成賽事。上午先進行準決賽，梁梓俊取得150罰秒，在每隊限一人入決賽下，他順利躋身最後10強。決賽梁梓俊表現有所提升，以60罰秒的總成績231.31分位列第10。