銅牌擦身而過謝家榮：對唔住大家

港隊昨日不敵烏茲別克，賽後門將謝家榮受訪時一度哭成淚人，接連對球迷及隊友道歉，又指球隊已盡全力，希望香港足球之後在本地聯賽及青訓做得更好，終有一日在亞運奪牌而回。

港隊是役半場僅落後1球，惟下半場連失3球，淨吞4蛋。未能奪得港隊史上首面足球亞運獎牌，門將謝家榮賽後向球迷道歉：「我唔想講雖敗猶榮，但我知隊友盡晒力，咁短時間踢6場真係好吃力，尤其我哋輪換幅度唔大，所以60分鐘打後真係捱唔住。我都知呢兩場有好多球迷支持我哋，好想攞塊銅牌報答佢哋，可惜差半步。」「家榮」今仗在場上相當肉緊，他不忘感激隊友體諒：「啱啱場上面有啲位可能激動咗啲，會鬧佢哋，因為我真係好在意同太投入，太想贏波，希望隊友唔會怪我。」

本地聯賽及青訓要做得更好 港隊今次雖歷史性打入4強，惟「家榮」認為本地聯賽及青訓可以做得更好：「港超聯強度唔夠，令我哋港隊球員踢國際賽變得吃力，今次算係超額完成。」「家榮」又表示今次只是第一步，期盼港隊在亞運能有奪牌的一日：「希望港隊有一日好似烏茲別克、日本同南韓咁，係一隊經常入到亞運4強、8強嘅球隊。」