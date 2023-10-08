銅牌戰再負烏茲別克 港足獲第4史上最佳

香港亞運男子足球代表隊昨日在上城體育中心體育場，與烏茲別克合演銅牌戰，力爭史上首面亞運獎牌。惟一眾球員頻繁征戰下體力明顯不及對手，最終以0比4落敗，但仍以史上最佳的第4名完成今屆亞運。

■文：李浚湣、圖：港協暨奧委會圖片

港隊與烏茲別克可謂「冤家路窄」，兩隊繼分組賽後今屆第3度交鋒。港隊續由狀態大勇的謝家榮把關，李毅凱及曾以行鎮守中路，林衍廷負責中場掃蕩，安永佳聯同潘沛軒及簡嘉亨於前線數胡；烏茲別克方面卡馬利耶夫扼守後防，艾堅洛夫負責創造攻勢，協助洛查耶夫攻堅。

連番征戰體力受影響 港隊初段繼續施展前場壓迫，10分鐘，簡嘉亨傳向禁區頂，胡晉銘回傳，林衍廷即時施射高出。其後輪到烏茲別克反擊機會，洛查耶夫起腳僅僅未中目標。烏軍攻勢一浪接一浪，31分鐘，奧迪路夫右路傳中，洛查耶夫近門頂斜，港隊逃過一劫。可惜到43分鐘，奧迪路夫禁區內面對幾位港隊球員包圍，仍能起腳射入靚波，烏茲別克領先1比0完半場。

港隊換邊後試圖反撲，惟經過連番征戰，球員體力明顯有所影響，節奏未能跟得上對手。50分鐘，烏茲別克策動反擊，洛查耶夫接應右路傳中，門前射成2比0，隨後烏茲別克再有埋門，不過被謝家榮救出。9分鐘後，烏茲別克角球攻勢，謝家榮撲出不遠，洛查耶夫門前接應傳中射入，球隊領先至3比0。74分鐘，後備入替的查路列甸洛夫開出罰球，達禾洛夫門前建功，港隊以4球落後。港隊隨後換入鄭進泓和陳凱柏，但都未能破蛋成功，完場以0比4落敗，今屆亞運獲得史上最佳的第4名。