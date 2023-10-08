理文10人應戰逆轉冠忠南區

「中銀人壽香港超級聯賽」昨日尾場於將軍澳運動場爆發前列大戰，由同樣在聯賽暫錄全勝的理文和冠忠南區正面交鋒。最終下半場10人應戰的理文，憑艾華頓梅開二度，加上荷西安祖頂入致勝一球，理文成功以3比2反勝對手。

開賽初段，南區就嘗試反客為主，可惜都未能成功，理文站穩陣腳後，到25分鐘先開紀錄，艾華頓右路突然放冷箭，直飛死角入網，理文領先1比0。不過南區只花7分鐘便追成平手，佐佐木周禁區內被理文球員侵犯，史提芬彭利拿射入12碼，這個入球亦令「肥彭」以50個入球，成為南區隊史神射手。南區戰至40分鐘，有陳傲軒個人表演，在左路扭過徐宏傑兩次後，勁射破網成功反超。上半場補時階段，保利臣被罰紅牌離場，南區半場領先2比1。

荷西安祖成功絕殺 陷於劣勢的理文，到56分鐘成功扳平，艾華頓右路快放，推入禁區起腳，雖然顏翱天撲到照入，令雙方再次打成平手。戰至89分鐘，艾華頓開出角球，荷西安祖頂彈地波破網，令理文驚濤駭浪下贏3比2完場。鄧文滔報道