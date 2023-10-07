雙打「7貫天后」亮相保誠網賽

施妮雅科娃

「保誠香港網球公開賽2023」今日開打並在維園上演外圍賽，昨日賽會再公布有星級球手來港爭逐，7座大滿貫雙打冠軍捷克的施妮雅科娃及世界排名39的比蓮高娃等確認參賽，以爭逐這項WTA 250級別的后冠。

今日維園上演外圍賽 網總除了公布比蓮高娃、施妮雅科娃參賽之外，世界排名40的迪華珊、排名46及47位的史坦恩絲及莉查娃，以及「保誠香港網球公開賽2017」單打亞軍嘉維露娃也將來港加入戰團。

另外，早前公布的波達保娃因傷遺憾退賽，其單打正賽席位將由「保誠香港網球公開賽2018」單打冠軍烏克蘭的恩絲杜絲卡接替。

闊別香港5年的「保誠香港網球公開賽」，今屆參賽陣容鼎盛，當中包括擁有兩屆大滿貫女單錦標的前世界「一姐」艾珊妮嘉、今年法網打入4強的瑪雅及今年法網女雙冠軍中國的王欣瑜等，而本地球手張瑋桓、王康怡、胡可澄及伍曼瑩亦獲得外卡參加這項WTA250賽事，以吸取經驗。

比賽將於今、明兩日進行外圍賽，公眾可免費入場觀賞，而下周一（9日）則展開正賽，大會當日定為「全民參與星期一」，讓公眾免費入場觀看單/雙打正賽；而決賽則於本月15日上演。