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香港女排錄3勝歷屆最多
港隊（港協暨奧委會圖片）
亞運排球項目昨日進行女子組9至12名次賽，港隊與尼泊爾爭逐了1小時12分鐘，終以25比22、25比16及25比18力挫對手，其中詹穎琳取得全隊最高的14分，杜詠雯也取得12分。今日球隊會與印度爭逐第9名，這也是港隊在今屆亞運取得的第3勝，是歷屆贏得最多場數的一次。
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