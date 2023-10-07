香港女排錄3勝歷屆最多

亞運排球項目昨日進行女子組9至12名次賽，港隊與尼泊爾爭逐了1小時12分鐘，終以25比22、25比16及25比18力挫對手，其中詹穎琳取得全隊最高的14分，杜詠雯也取得12分。今日球隊會與印度爭逐第9名，這也是港隊在今屆亞運取得的第3勝，是歷屆贏得最多場數的一次。