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同韓星撞樣沙排女將爆紅
沙排一向「盛產」美女運動員，然而普遍來說她們都擁有健康的黝黑肌膚，但22歲的南韓申智恩則「防曬有方」，長期暴曬在烈日下訓練，肌膚依然保持白皙，更重要是她樣子跟人氣韓星李聖經有幾分相似，令她社交平台的粉絲數量突然倍增。
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