霹靂舞男子個人無緣8強
今屆亞運新增霹靂舞項目，香港霹靂舞隊派出2男2女出賽，其中3人昨日由資格賽晉級小組賽。最終施嘉鑫、黃昭惠和陳嘉怡16強止步。
亞運霹靂舞由男女子各有25及20人出戰資格賽，分數最高的16人進入小組賽，每組頭2名晉級。香港男子代表施嘉鑫（B-Boy C Plus）在資格賽得614.5分，排第11位晉級小組賽，另一港將曾子驊（B-Boy Think）取得534.1分，排第18名無緣晉級。女子組方面，香港代表黃昭惠（B-Girl Lady Banan）和陳嘉怡（B-Girl Lady Little）分別排第14和第15名晉級。
男子個人資格賽晉級後分成4組進行循環1對1「Battle」，位於C組的施嘉鑫連負中華台北及兩名世界排名第2及第19的日本選手，無緣晉級8強淘汰賽。
女將陳嘉怡黃昭惠16強止步
至於香港女將陳嘉怡不敵中華台北、南韓和日本選手，黃昭惠亦未能於越南、中華台北及中國獲勝，雙雙16強止步。
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