霹靂舞男子個人無緣8強

今屆亞運新增霹靂舞項目，香港霹靂舞隊派出2男2女出賽，其中3人昨日由資格賽晉級小組賽。最終施嘉鑫、黃昭惠和陳嘉怡16強止步。

亞運霹靂舞由男女子各有25及20人出戰資格賽，分數最高的16人進入小組賽，每組頭2名晉級。香港男子代表施嘉鑫（B-Boy C Plus）在資格賽得614.5分，排第11位晉級小組賽，另一港將曾子驊（B-Boy Think）取得534.1分，排第18名無緣晉級。女子組方面，香港代表黃昭惠（B-Girl Lady Banan）和陳嘉怡（B-Girl Lady Little）分別排第14和第15名晉級。