馬術煞科港隊摘兩牌創歷史

亞運馬術項目煞科，昨日進行最後一天的場地障礙賽個人賽爭逐，代表中國香港出戰的馬會馬術隊成員賴楨敏及林立信最終獲得第15及第23名，而由於每隊限2人晉級，黎嘉怡則在首圈爭逐後未能躋身決賽。

在資格賽取得零罰分的馬會馬術隊成員賴楨敏與馬會贊助馬匹I'm Special經過兩輪賽事後，以8個罰分排名第15位，而另一代表林立信則與拍檔Lopez One表現欠理想，最終以25個罰分完成，排名23名。

賴楨敏場地障礙賽列15 賴楨敏在賽後表示，感謝馬會贊助馬匹I'm Special，並希望日後與這搭檔參加更多賽事，亞運後她會備戰其他歐洲及亞洲馬術賽事，積極爭取資格參加巴黎奧運。林立信則表示，賽後將返回歐洲繼續訓練其他馬匹，期望在2026年日本亞運會爭取佳績。

隨着場地障礙賽個人賽結束，馬術隊亦已完成今屆所有賽事，今屆馬會馬術隊派出9名成員（11對人馬組合）出戰，並首次參加全部3個項目的個人及團體賽，最後勇奪兩面獎牌作總結，包括由蕭頴瑩摘下的盛裝舞步賽個人項目銀牌，以及盛裝舞步團體賽銅牌，為中國香港參加亞運馬術項目以來最多獎牌。