銅牌戰再遇「冤家」烏茲別克 港足誓破極限衝擊獎牌

港足箭頭 安永佳

亞運男足今午上演銅牌戰，衝擊史上首面獎牌的港隊假上城體育中心體育場，火併烏茲別克。港隊與烏茲別克冤家路窄，分組賽兩度交手都僅負對手，今屆賽事第3度碰頭港隊能否再創歷史，為今屆亞運神奇之旅畫上完美句號，球迷拭目以待。（HOY TV 77台周六下午4時直播）

首次闖入亞運4強的港隊，上場以0比4不敵日本，轉戰銅牌戰力爭史上首面男足獎牌。港隊分組賽曾先後以0比1及1比2不敵烏茲別克，銅牌戰再遇老對手，主教練莊恩安達臣認為雙方都非常熟悉：「我哋會做足準備，嘗試搵出烏茲別克嘅弱點，力爭將銅牌帶回香港，希望為球迷製造驚喜，為香港足球再添喜訊。」

8強入球功臣潘沛軒復出 港隊今屆亞運之旅來到最後一站，安帥就對球隊一直以來的表現非常滿意：「我見到球員好有Heart，見到球員突破極限，呢隊波所爆發出嘅鬥志，係前所未見，港隊喺今屆嘅表現，令我感到非常驕傲。」值得一提，前鋒潘沛軒停賽後今場可以復出，另外分組賽最後一戰「染紅」的簡嘉亨，坐完3場波監後已經歸隊，今場可以候命。

烏茲別克實力之強有目共睹，分組賽兩勝香港後，在淘汰賽過關斬將，先後擊敗印尼和沙特阿拉伯，到4強才以1比2僅敗予衞冕之師南韓。其中港隊務必防範查路列甸洛夫，此子目前攻入兩球，包括在第2場分組賽對香港時斬獲士哥，助球隊反敗為勝。不過另一名主力布利耶夫上場被逐，銅牌戰需要停賽無緣披甲。

港足前鋒 潘沛軒