東方主場硬撼深水埗

東方前鋒 巴科爾 (前）

相隔超過1個月後再於港超出擊的東方，早前先後與廣西平果哈瞭及東莞莞聯兩支中甲球隊拍跳，主教練盧比度（Chino）形容兩場友賽強度甚高，有助球隊提升比賽狀態。東方今場有孫銘謙、余在言及黃皓雋3主力身在杭州無緣披甲，Chino承認對球隊實力影響頗大。

新兵巴科爾首度亮相 今場遇上積分榜包尾的深水埗，他提醒球隊切勿鬆懈：「深水埗陣中好似張廣然同泰國外援柏羅邦等球員速度都好快，係有能力構成威脅，其實對東方嚟講每場都會係挑戰。」Chino續指早前友賽中有份入波的新兵巴科爾，有望於今場聯賽亮相。

深水埗上場於「高級組銀牌」擊敗港會，成功擺脫開季4連敗頹勢，主教練鄧冠研指出收穫今季首勝，對球隊重拾信心非常重要：「對球隊係一個肯定，畀佢哋睇到自己嘅進步，希望球員保持呢個比賽態度。」今場「鄧Sir」因停賽只能作壁上觀，但他相信陳銘剛等其他教練團成員，能夠帶領球隊好好把握搶分機會：「對手有3位年輕有活力主力缺陣，中前場實力肯定有削弱，希望我哋防守更加穩陣，力爭喺對手身上搶到分。」

深水埗前鋒 柏羅邦