「中銀人壽香港超級聯賽」今日戰火重燃，兩場頭場同時不同地點開波，其中超過1個月沒有正式比賽的東方再出擊，坐鎮旺角大球場迎戰深水埗；至於期望延續連勝走勢的大埔，就會於大埔運動場擺下擂台，迎戰力爭開齋的晉峰。（周六下午3時開賽）

聯賽取得兩連勝的大埔，上場於「高級組銀牌」淘汰均業北區，坐完兩場波監復出的主教練李志堅，就對季初走勢及球員拚搏精神收貨，希望球隊可以延續佳態：「晉峰今季唔少球員，同埋教練都換咗，睇到佢哋係放開咗輸贏，去培育新嘅球員。呢場大埔當然希望盡快入波，全取3分。」謝家榮與亞歷斯祖兩位亞運兵繼續缺陣，「堅Sir」表示有密切留意兩人表現，並對他們在今屆亞運的成就感自豪。

何Sir：會以1分為目標

晉峰上仗面對前列分子冠忠南區，正選起用了5名U22球員並一度領先，雖然最終落敗而回，但總教練何信賢滿意一眾年輕球員的表現。今仗面對實力分子大埔，「何Sir」透露會繼續殘陣出戰，希望球員可以一人走多一步，會以1分為目標：「大埔今年實力好強，有力爭到頭3，尤其中場有陳肇鈞周圍走，好難防佢，防守又有一對高大中堅。另外，今場係我哋8日之內嘅第3戰，傷兵愈嚟愈多，排陣好傷腦筋。」好消息是早前因事缺陣的射手何思哲，今仗歸隊。