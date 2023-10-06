體育

中國女將11年後補領倫奧獎牌
亞運田徑場上進行了一個特別的頒獎儀式！由於俄羅斯兩名運動員藥檢「肥佬」，因此切陽什姐（金牌）、劉虹（銀牌）及呂秀芝（銅牌）遞補而上，獲補發2012年倫敦奧運女子20公里競走獎牌！同一原因，男子百米飛人蘇炳添與接力隊友，亦獲補發東京奧運4×100米接力賽銅牌。
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