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速度過樁陳文豐滾到16強到站
香港滾軸溜冰隊4名運動員李澤謙、陳文豐及女將盧信均、梁悅靈於今屆亞運分途出擊，其中陳文豐於男子自由式速度過樁以第7名晉級淘汰賽，惜在16強不敵中國選手虞駿顏，無緣8強。
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