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鼓聲隆隆
（港協暨奧委會圖片）
昨日杭州亞運龍舟賽，香港男子隊（圖）在500米準決賽造出2分26秒986，敬陪末席，未能晉級決賽。女子隊則在準決賽造出2分28秒937，在6隊中排名第5，同樣無緣決賽。
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