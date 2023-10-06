體育

鼓聲隆隆

（港協暨奧委會圖片） （港協暨奧委會圖片）
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昨日杭州亞運龍舟賽，香港男子隊（圖）在500米準決賽造出2分26秒986，敬陪末席，未能晉級決賽。女子隊則在準決賽造出2分28秒937，在6隊中排名第5，同樣無緣決賽。
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