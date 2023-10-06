4港將出戰公路賽梁嘉儒第15名衝線

亞運單車男子公路賽昨日早上舉行，派出高肇蔚、劉允祐、梁峻榮、梁嘉儒4位代表的港隊經過奮戰下，最終梁嘉儒、高肇蔚和梁峻榮，分別以第15、16及29位衝線；劉允祐則未能完成賽事。

梁峻榮正式退役 男子公路賽全長207.7公里，共有66名車手參加，而港隊上次在這個項目奪得獎牌，已數到2014年仁川亞運，當時梁峻榮為港勇奪銅牌。今屆就派出高肇蔚、劉允祐、梁峻榮、梁嘉儒4位車手出戰，其中梁嘉儒及劉允祐本屆已分別在場地單車全能賽及公路單車計時賽「穿銀戴銅」，有力再為港隊再衝獎牌。

不過，哈薩克的費杜羅夫和盧辛夫開局已處於領先集團，到最後67公里成功帶出，遙領主車群。直到約最後40公里，劉允祐退出賽事，令賽道上僅餘3名港隊代表，可惜他們未能從車群中突圍，最終梁嘉儒、高肇蔚分別獲第15和16，賽後正式退役的梁峻榮就排第29。費杜羅夫和盧辛夫以接近6分鐘優勢，拋離其他對手，分別奪得金牌和銀牌。（圖片由港協暨奧委會提供）