謝影雪帶病上陣輸波留憾

香港羽毛球組合鄧俊文及謝影雪，昨日出戰杭州亞運混雙8強，與日本勁敵渡邊勇大及東野有紗重演東京奧運銅牌戰戲碼，最終香港組合以0比2告負。

謝影雪日前患上感冒，16強比賽時因耳水不平衡感到暈眩，含淚堅持完成比賽。今場以運動膠布貼着耳朵下方的謝影雪，狀態提升不少，首局香港組合僅以18比21告負，之後第2局「鄧謝配」一度領先4比1，但被對手連取5分，比分陷入拉鋸，直至尾段渡邊勇大一輪搶攻，港將再輸18比21，8強止步。

收拾心情備戰奧運計分賽 賽後，謝影雪承認比賽時仍感暈眩，遺憾未能以最佳狀態出戰：「盡晒力，我都會接受。今屆是我最後一屆亞運，有點遺憾，但不要緊。下星期開始，我們會出戰4站奧運積分賽，要盡快收拾心情準備。」打失最後1分的鄧俊文顯得相當失望：「我們出現頗多無謂失誤，將機會送給對手。」

至於「雙楊」組合楊雅婷和楊霈霖在女雙8強戰，激戰80分鐘以1比2不敵南韓代表金昭映及孔熙容。男子雙打方面，港隊羅卓謙及楊盛才則直落兩局輸給南韓對手，亦告8強止步。